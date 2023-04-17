 فرنسا تدعو طرفي القتال بالسودان لوقف المعارك وقبول هدنة - بوابة الشروق
الإثنين 17 أبريل 2023 7:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تدعو طرفي القتال بالسودان لوقف المعارك وقبول هدنة

وكالات:
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 7:10 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 7:10 م

أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، مجددا عن قلقها إزاء الاشتباكات المستمرة في السودان لليوم الثالث، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 مدني وعاملين في المجال الإنساني.

ودعت الخارجية الفرنسية -في بيان- قادة الجيش والدعم السريع إلى وقف القتال وقبول الهدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت عن دعم فرنسا لتحركات شركاء السودان الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج من الأزمة.

وقالت الخارجية الفرنسية إن العودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تعيين حكومة انتقالية مدنية، وإجراء انتخابات عامة، هي وحدها القادرة على حل الأزمة بشكل دائم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك