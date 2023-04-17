فرنسا تدعو طرفي القتال بالسودان لوقف المعارك وقبول هدنة

أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، مجددا عن قلقها إزاء الاشتباكات المستمرة في السودان لليوم الثالث، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 مدني وعاملين في المجال الإنساني.

ودعت الخارجية الفرنسية -في بيان- قادة الجيش والدعم السريع إلى وقف القتال وقبول الهدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت عن دعم فرنسا لتحركات شركاء السودان الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج من الأزمة.

وقالت الخارجية الفرنسية إن العودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تعيين حكومة انتقالية مدنية، وإجراء انتخابات عامة، هي وحدها القادرة على حل الأزمة بشكل دائم.