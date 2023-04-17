إيمان العاصي الأكثر بحثا على جوجل بعد تألقها في جعفر العمدة

تصدرت النجمة إيمان العاصي، تريند محرك البحث جوجل، واحتلت قائمة الأكثر بحثا؛ بعد تألقها بشخصية "دلال" في مسلسل "جعفر العمدة"، متفوقة على منى زكي، وياسمين عبد العزيز، ومنة شلبي؛ بعد أن شهدت شخصيتها في المسلسل، تحولات درامية مشوقة.

وتألقت إيمان العاصي في شخصية "دلال"، حيث تشهد جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، حلقة تلو الأخرى؛ بعد ما انكشف الخط الدرامي للأحداث، وتبين أنها كلمة السر وراء كل ما حدث لعائلة "جعفر العمدة".

ونظرا لنجاح الشخصية؛ اتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من شخصيتها، مادة للسخرية على الأشخاص الذين يحملون في صدورهم غلا وحقدا تجاه الآخرين، ويأتي ذلك بعد أن نجحت إيمان العاصي فى تجسيد الشخصية ببراعة وحرفية.

وتحمل الحلقات المقبلة، مفاجآت كبيرة بين "دلال" و"جعفر العمدة"، خاصة بعد أن شاهدها جعفر في المستشفى الذي يعالج به "بلال شامة" يجسده (مجدى بدر)، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه "صفصف" (هالة صدقي) بالشك في "دلال"، وإبلاغ “جعفر” بشكوكها.

وقدمت إيمان العاصي، مشاهد تمثيلية رائعة ومؤثرة، تارة وهي تتكلم وتنفعل مع ماضيها وذكرياتها، وتارة أخرى دون أن تنطق بحرف واحد، معتمدة في ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها.

واستطاعت أميرة الدراما، إيمان العاصي، أن تلفت الأنظار اليها، من أول مشهد في المسلسل؛ بسبب ظهورها بـ لوك جذاب ومختلف عن الأعمال الدرامية التي قدمتها من قبل، وجذبت الجمهور بأدائها المميز، والمختلف، وكسبت الرهان على نجاح الشخصية وتمردها على جميع الشخصيات التي قدمتها من قبل.

مسلسل "جعفر العمدة"، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من بطولة: محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.