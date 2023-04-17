طالبان تعلق أنشطة مدارس تديرها منظمات غير حكومية

جاء في رسالة تم مشاركتها في وسائل الاتصال الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم التابعة لطالبان، علقت أنشطة جميع المدارس في إقليمي قندهار وهيلماند جنوبي أفغانستان، وهي المدارس التي تتولى إدارتها منظمات غير حكومية.

وطبقا للرسالة عينت الوزارة وفدا للقيام بمراجعة المشاريع والأنشطة لكل المؤسسات التعليمية بالإقليمين المذكورين.

ولم يرد المسؤولون على طلبات بالتعقيب، لكن قناة "شمشاد" الإخبارية المحلية ذكرت أن مسئولا محليا تابعا لطالبان في قندهار قد زعم أن الحظر مؤقت.

وقبل أسبوعين فقط جرى احتجاز الناشط في مجال التعليم مطيع الله ويسا بسبب أنشطة "مريبة"، وكان ويسا يدافع عن حق الفتيات في التعليم وخاصة في الأجزاء النائية بالبلاد.

يُذكر أن طالبان عادت إلى السلطة إثر انهيار الحكومة الأفغانية السابقة في خضم الانسحاب الفوضوي لقوات حلف شمال الأطلسي - ناتو، من البلاد في أغسطس 2021.

ومنذ ذلك الحين شرعت طالبان في إعادة فرض القوانين واللوائح الصارمة، بما في ذلك حظر الفتيات والنساء من الدراسة بعد الصف السادس.

وجرى القبض على أي شخص تجرأ وانتقد القرار تحت ذرائع مختلفة.