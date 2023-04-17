بيع جميع نسخ أحدث إصدار لمجلة بلاي بوي بفرنسا بعد ظهور الوزيرة مارلين شيابا على غلافها

بيعت أحدث عدد للنسخة الفرنسية من مجلة "بلاي بوي" في فرنسا، والذي ظهرت على غلافه الوزيرة مارلين شيابا، في غضون ساعات من وصولها إلى أكشاك الصحف في البلاد.



وتم بيع جميع نسخ إصدار المجلة، والبالغ عددها 100 ألف، خلال الساعات الثلاث الأولى من يوم نشره، بحسب ما قاله جان كريستوف فلورنتين، مدير المجلة، لمحطة "فرانس إنفو" اليوم الاثنين، مضيفا أنه تجري حاليا إعادة طبع 60 ألف نسخة إضافية.



جدير بالذكر أن مجلة "بلاي بوي" عادة ما تبيع نحو 30 ألف نسخة فقط من طبعتها العادية في فرنسا.



وظهرت السياسية على الغلاف وهي ترتدي ملابسها دون أن تكون عارية. ويبدو أن الاندفاع وراء الحصول على المجلة كان مدفوعا بالمقابلة المرحة والمتنوعة التي أجريت مع شيابا.



وكانت شيابا تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل البعض في فرنسا، بسبب موافقتها على الظهور في مجلة "بلاي بوي".



وجاء نبأ ظهورها على غلاف "بلا بوي" بينما واجهت الحكومة الفرنسية احتجاجات غاضبة اعتراضا على الإصلاحات المثيرة للجدل لنظام التقاعد في البلاد.



وكان من بين الأشخاص الذين شعروا بالانزعاج من قرار شيابا، رئيستها المباشرة، رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، التي رأت أن توقيت التصوير غير مناسب مطلقا بسبب الاحتجاجات بشأن إصلاحات التقاعد، وقد أوضحت ذلك لشيابا.



وظهرت شيابا، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الاجتماعي، على المجلة وهي ترتدي فستانا أبيض اللون، وتحدثت عن النسوية وحقوق المرأة.



وردت شيابا على الانتقادات الموجهة إليها على موقع تويتر، قائلة إنها "تدافع عن حق المرأة في فعل ما يروق لها بجسدها، في كل مكان وفي كل وقت.. في فرنسا، المرأة حرة.. سواء أثار هذا إزعاج الرجعيين أو المنافقين أم لا".