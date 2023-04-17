دراسة: الفقر يعد رابع أكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة

تناولت ورقة بحثية جديدة العلاقة بين الفقر والوفاة، ونشرت نتائجها فى العدد الأخير من مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية"، حيث يعد الفقر أحد العوامل المساهمة فى زيادة الوفيات بنحو 183,000 شخص فى الولايات المتحدة فى عام 2019 بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 عاما فما فوق.



وأكد الباحثون أن الفقر يعد رابع أكبر سبب للوفاة فى الولايات المتحدة بعد أمراض القلب، السرطان، والتدخين، وفقا لتحليل الصادر عن كلية الطب جامعة "كاليفورنيا" فى الولايات المتحدة.



وأعربوا عن اعتقادهم أن الفقر أكثر فتكا من السمنة، ومرض السكر، وتعاطى المخدرات، وحالات الانتحار والوفاة جراء الإصابة بالأسلحة النارية وجرائم القتل.



وقال "ديفيد برادى"، أستاذ السياسة العامة فى جامعة "كاليفورنيا"، فى بيان صحفى: "الفقر يقتل بقدر ما يقتل الخرف والحوادث والسكتة الدماغية والزهايمر والسكر".. فقد تسبب الفقر فى وفيات زادت بمعدل عشرة أضعاف جرائم القتل التى شهدها عام 2019.. ومع ذلك، فإن أسلحة القتل النارية والإنتحار تحظى بإهتمام أكبر بكثير.



كما وجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين يعيشون فى فقر -الذين يُعرَّفون بأنهم من يقل دخلهم عن 50٪ من متوسط الدخل في الولايات المتحدة- لديهم تقريبًا نفس معدلات البقاء على قيد الحياة حتى بلوغهم سن الأربعين.. يستشهد مكتب الإحصاء الأمريكي بمتوسط الدخل في الولايات المتحدة لعام 2019 عند 31،133 دولارًا.. بعد ذلك ، يموت الفقراء بمعدلات أعلى بكثير من الأشخاص ذوي الدخل والموارد الكافية.



وقدر الباحثون عدد الوفيات بسبب الفقر من خلال التحقق من بيانات الدخل التي يحتفظ بها معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ميشيجان وبيانات الوفيات من المسوح الأسرية من الملف المكافئ عبر الوطني.. ثم قاموا بالتحقق من صحة الوفيات في الإستطلاع باستخدام مؤشر الوفيات الوطني، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها المركز الوطني للإحصاءات الصحية، والتي تتعقب الوفيات وأسبابها في الولايات المتحدة .