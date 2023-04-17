الرئيس الألماني يكرم ميركل بوسام الاستحقاق اليوم

يمنح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وسام الاستحقاق "الصليب الأكبر" لجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الاثنين، في قصر بيليفو الرئاسي ببرلين.

وحتى الآن لم يحصل بين مستشاري ألمانيا على أعلى وسام تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية إلا كونراد أديناور وهيلموت كول.

ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، حضور حفل التكريم المحدود الذي سيتضمن أيضا مأدبة عشاء.

وتضم قائمة المدعوين - إلى جانب أفراد من عائلة ميركل - العديد من الرفقاء السياسيين، من بينهم رؤساء سابقون لديوان المستشارية؛ توماس دي ميزير ورونالد بوفالا وبيتر ألتماير وهيلجه براون (جميعهم من الحزب المسيحي الديمقراطي).

كما سيحضر الحفل أول نائب لها خلال توليها المستشارية، فرانتس مونتفيرينج (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والمتحدث باسم حكوماتها شتيفن زايبرت، وأوثق موظفيها بياته بومان وإيفا كريستيانزن.

وشغلت ميركل منصب المستشارة من عام 2005 حتى عام 2021. ولا يعلو وسام الاستحقاق الألماني سوى المستوى الخاص منه، والذي يحصل عليه كل رئيس اتحادي تلقائيا عند توليه منصبه، كما يتم منحه فقط لرؤساء الدول الأجنبية.