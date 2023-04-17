حرب اليمن: كيف تصارع النساء في كل يوم من أجل البقاء؟

وكان لثماني سنوات من القتال بين القوات المتحالفة مع الحكومة والمدعومة من التحالف العسكري الذي تتزعمه السعودية، والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على غالبية أنحاء البلاد، أثر مدمر على سكان البلاد، ولا سيما النساء والأطفال.

وتواجه الأسر التي تعولها نساء - مثل أم عادل - أعلى مستويات من حالة انعدام الأمن الغذائي، حيث تعمل نسبة ضئيلة للغاية من النساء اليمنيات خارج منازلهن.

ومع ذلك يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن السيدات هن المعيلات الرئيسيات لثلث الأسر التي نزحت عن ديارها بسبب القتال.

وفي منزلها الصغير، توجد أغراض أم عادل مكومة على الأرض المغطاة بالتراب. وقد حزمت تلك الأغراض في حقائب تحسبا لأن تضطر وأبناؤها الأربعة إلى أن يرحلوا مرة أخرى.

ليس هناك أثاث، لذا ينام أفراد الأسرة على فُرُش موضوعة على الأرض. وليست هناك أية صور على الجدران الصفراء المتقشرة، أو أي من وسائل الراحة المنزلية. إنه ببساطة مجرد ملجأ تحتمي به الأسرة للبقاء على قيد الحياة.

كما أن هناك نقصا في سلال الغذاء التي توزعها المنظمات الخيرية. تقول أم عادل إنها حصلت على سلة واحدة فقط حتى الآن، رغم أنها حاولت مرات عديدة تسجيل اسمها للحصول على مساعدات.

تقول: "اضطر إلى البحث عن الحطب لكي أوقد نارا أطبخ عليها الأرز. غالبية الطعام الذي نأكله غير كامل النضج، وهذا كل ما أستطيع إليه سبيلا. كما أن ابني مريض بالتشنجات، وليس بإمكاني تحمل نفقات شراء دواء له".

ورغم أن الحياة صعبة للغاية في صنعاء، فإن أم عادل تشعر بالأمان هنا مقارنة بمدينة تعز، موطنها الأصلي. فالقوات الحوثية تحاصر المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية منذ بدء الحرب، ما أدى إلى عزلها عن باقي أنحاء البلاد.

تقول أم عادل: "الأوضاع هناك خطرة، وقد أصبح الناس همجيين يكرهون بعضهم بعضا. حاولت البقاء هناك لكي يكون أطفالي قريبين من العائلة، لكنني لم أستطع الاستمرار لأن أحدا لم يكن يساعدني".

ووفقا لإحدى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة في اليمن، فإن أكثر من 10 ملايين سيدة وفتاة كنّ بحاجة إلى تلقي المساعدات في عام 2021.

تقول معين سلطان العبيدي المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان من مدينة تعز، إنها ليس لديها أدنى شك في أن النساء يتحملن العبء الأكبر من تبعات الصراع.

"النساء هن أكثر من تضررن جراء الحرب"، على حد قولها.

وتضيف: "الكثير منهن شُردن وفقدن معيلي أسرهن. ويضطر الأهل إلى تزويج بناتهم في سن صغيرة بسبب الموقف المالي الصعب. وقد فقدت الكثير من النساء أبناءهن وأزواجهن أولادهن وإخوانهن. وبالنسبة لهؤلاء اللاتي يعانين في المخيمات، ليس هناك من تعليم أو رعاية صحية كافية".

كما أنها قلقة على سلامة النساء في حياتهن اليومية.

تقول: "في بداية الحرب، قُطعت إمدادات المياه، لذا اضطرت النساء إلى الذهاب إلى آبار بعيدة عن منازلهن لجلب المياه منها وحملها لأميال على رؤوسهن".

"وقطعت إمدادات الغاز، لذا اضطرت النساء إلى السير لمسافات طويلة لجمع الحطب. وفي المناطق الملغمة، فقد العديد من النساء أرجلهن أو أذرعهن في انفجارات، بينما كن يجمعن العصي والحطب كي يوقدن نارا ليطعمن أطفالهن. إنها حرب أتت على كل شيء".