محافظة الحيزة: رفع 1400 حاله اشغال للمحال والمقاهي بهضبة الأهرام

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وأوضحت للمحافظة، في بيانها، أنه تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى والتي تمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وأشارت للمحافظة، أنه تم مصادرة 1400 حالة إشغال عبارة عن (كراسى وأستاندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع ٤ محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشانهم.

ونوهت المحافظة، إلى أنه تم رصد ٣ حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.