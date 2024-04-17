رغم انخفاض أسعار الدقيق الأبيض، ومرور مدير مديرية تموين مطروح على أصحاب المخابز السياحية والتنبيه عليهم بضرورة تخفيض سعر الرغيف السياحي، إلا أن معظم المخابز لم تلتزم بتخفيض سعر العيش.

ويقول عبدالرحمن سلومة، إن أصحاب الأفران المنتجة للخبز السياحي، لم يلتزموا بتخفيض سعر العيش وظل سعر الرغيف 2 جنيه، ومن المفترض أن يكون سعره 1.5 جنيه للرغيف وزن الـ80 جراما، مطالبا بضرورة تدخل الجهات الرقابية، لردع جشع أصحاب المخابز.

بينما أكد أحد أصحاب المخابز الدوارة لـ"الشروق"، أن أغلب الأفران تعمل بالمخزون لديها من الدقيق بالسعر القديم.

وكانت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، قامت قبل 3 أيام بالمرور على المخابز المنتجة للعيش السياحي بضرورة تخفيض سعره ليكون ثمن الـ6 أرغفة 10 جنيهات، وبوزن 80 جراما للرغيف، وأعطتهم مهلة 24 ساعة لتطبيق تخفيض السعر وزيادة الوزن.