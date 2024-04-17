إعدام سعودي قتل امرأة دهسا بالسيارة

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر في حق أحد السعوديين بعد ان قام بقتل امرأة سعودية دهسا بالسيارة .

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم السبت إن باسل بن سهيل بن سهو العتيبي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل / نوير بنت ناجي بن زياد العتيبي - سعودية الجنسية - وذلك بدهسها عمداً بالسيارة مما أدى إلى وفاتها.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً بمنطقة الرياض.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.