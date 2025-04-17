 أمير كرارة يستأنف تصوير مسلسل ظروف غامضة الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير كرارة يستأنف تصوير مسلسل ظروف غامضة الأسبوع المقبل

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 6:09 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 6:09 م

يستأنف الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "ظروف غامضة" الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، ويشارك في بطولته أية سماحة، وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة التليفزيونية هو مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته أحمد رزق، وميرنا جميل، وتامر نبيل، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد صيام، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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