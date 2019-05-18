وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مكسيكيين لتورطهم في قضايا فساد

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على قاضٍ وحاكم مكسيكي سابق للاشتباه في تورطهما بعمليات فساد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها إن الحاكم السابق لولاية ناياريت المكسيكية روبرتو ساندوفال كاستانيدا متورط في عمليات فساد تشمل اختلاس أصول مالية وتلقي رشاوى من عصابات المخدرات.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن قاضي التحقيق المكسيكي إسيدرو أفيلار جوتيريز تلقى هو الآخر أموالاً من عصابات مخدرات مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح أعضاء كبار فيها.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بتصنيف أفراد آخرين يعملون كرجال أعمال على صلة بتهريب المخدرات.

جدير بالذكر أن هذه العقوبات تحظر التعاملات الأمريكية مع هؤلاء الأشخاص من حيث المصالح التجارية أو ممتلكات عقارية.