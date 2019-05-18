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أعلنت روسيا مؤخرا عن امتلاكها غواصة "بيلغورود" النووية العملاقة، التي صنعت خصيصًا لحمل أسلحة فتاكة لم يحظ العالم برؤيتها بعد، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتقدم "الشروق" في السطور التالية، 10 مواصفات تمتلكها الغواصة العملاقة:

1. تعد أطول غواصة نووية في العالم، لأن طولها يصل إلى 184 مترا.

2. تزن الغواصة 14.7 طن، وهو ما يجعلها ضعف وزن الغواصات البرطانية "أستوت".

3. صنعت الغواصل بإمكانية حمل 6 غواصات صغيرة مسيرة على شكل توربيدات.

4. تحمل "بيلغورود" رؤوسا نووية مدمرة.

5. يمكن للغواصة البقاء في المياه لفترات طويلة.

6. تستطيع ضرب الأهداف المائية والساحلية على مسافات تبعد 600 ميل عن الغواصة الأم التي تحملها.

7. ستكون الغواصة جاهزة لدخول الخدمة في الأسطول الروسي عام 2020.

8. ستحظى القوات البحرية الروسية بـ7 قطع من الغواصة خلال عامين أو ثلاثة.

9. نزلت غواصة "بيلغورود" النووية الروسية فبراير الماضي إلى مياه البحر في مراسم رسمية.

10. سيكتمل بناء الغواصة العملاقة في المياه إلى أن تدخل الخدمة.