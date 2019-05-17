ألمانيا تتعهد بتقديم 60 مليون يورو تقريبا لدعم مجهودات مكافحة الفقر في كمبوديا

تعهدت ألمانيا بتقديم 6ر58 مليون يورو (5ر65 مليون دولار) إلى كمبوديا من أجل مشروعات البنية التحتية في الريف والصحة والبرامج الاجتماعية الأخرى، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احترام حقوق الإنسان يؤكد التعاون الإنمائي.

وجاء في بيان مؤرخ بيوم الأربعاء ونشرته السفارة الألمانية في بنوم بنه، اليوم الجمعة، أن الإلتزام الجديد يتضمن 30 مليون يورو كقروض ميسرة للبنية التحتية في الريف و6ر28 مليون يورو كمنحة لبرامج التغذية والصحة العامة وبرامج التنمية الأخرى.

وقال البنك الدولي إن كمبوديا كانت أسرع الدول نموا في شرق آسيا في عام 2018 وحققت معدل نمو ثابت بنسبة 7 بالمئة على الأقل سنويا منذ عام 2011.

يشار إلى أنه على الرغم من أن معدل الفقر الرسمي على مستوى البلاد مستمر في الانخفاض، إلا أن حوالي ربع الكمبوديين لا يزالون غير آمنيين من السقوط مرة أخرى في الفقر عندما تتعرض البلاد لصدمات خارجية، وفقا للبنك الدولي. ويعيش معظم الفقراء في المناطق الريفية.

وقال نوربرت بارتلي مفوض وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبرلمان الألماني في البيان إنه يمكن لكمبوديا تجنب خسارة معاملاتها التجارية التفضيلية إذا تم فتح المجالات السياسية والمدنية وإذا ما تماشى القانون الوطني والممارسات مع تعهدات الحقوق الدولية.