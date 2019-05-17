وزير الخارجية الألماني يدعو لبقاء روسيا في مجلس أوروبا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بقاء روسيا في مجلس أوروبا بكافة الحقوق والالتزامات.

وقال ماس قبيل توجهه اليوم الجمعة إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي لحضور اجتماع وزراء خارجية المجلس الذي يضم 47 دولة: "روسيا تنتمي إلى مجلس أوروبا... آمل أن نخطو خطوة حاسمة خلال اجتماع الوزراء".

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا يدور حول عضوية روسيا للمجلس منذ خمسة أعوام. وكانت الجمعية البرلمانية للمجلس سحبت عام 2014 حقوقا معينة من روسيا، من بينها حق التصويت، وذلك ردا على ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.

وكرد فعل على العقوبات قررت موسكو عدم إرسال وفود إلى الجمعية البرلمانية للمجلس، كما لم تسدد روسيا رسوم عضويتها في المجلس منذ صيف عام 2017.

وتعمل ألمانيا على حصول روسيا مجددا على كافة الحقوق في المجلس، مع وضع نظام جديد للعقوبات ضد انتهاكات مبادئ مجلس أوروبا.

ومن مهام المجلس، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا له، مراقبة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء السبعة والأربعين. ويتصرف المجلس على نحو مستقل تماما عن الاتحاد الأوروبي.

وتنعقد الجمعية البرلمانية للمجلس أربع مرات سنويا لمناقشة سوء الأوضاع الاجتماعية وانتخاب قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس أوروبا.

ويحتفل مجلس أوروبا هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيسه. وقال ماس: "يمكننا الفخر بذلك... مجلس أوروبا معقل القانون الدولي. وإنه لإنجاز فريد أن نتفق على ميثاق لحقوق الإنسان يسري من فالديفوستوك حتى لشبونة"، مضيفا أن مجلس أوروبا يعتبر في أغلب الأحيان الأمل الأخير بالنسبة لكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان.