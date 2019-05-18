يعد طعام الشوارع أحد العناصر الأساسية في العديد من البلدان، ولكن هذا لا يعني أنه يجب شراء الأطعمة وتناولها في الشارع، لذلك تكافح اليابان هذة العادة، خصوصا في منطقة "كاماكورا" المشهورة بالسياحة الشعبية.

المدينة اليابانية أصدرت مرسومًا رسميًا في أبريل يطلب من الزوار عدم تناول الطعام أثناء التجول في الشوارع؛ بسبب تراكم القمامة الناتجة عن التعبئة والتغليف وبقايا الطعام، والتي يمكن أن تجذب الحيوانات وتسبب الفوضى التي سيتعين على السكان المحليين تنظيفها.

المخاوف بشأن تناول الطعام أثناء المشي لا ترتبط فقط بالقمامة والملابس والفوضى، ولكن يعتقد اليابانيين أنه من سوء سلوك المشي أو القيام بأنشطة بدنية أخرى أثناء الأكل؛ لأنه يعني أنك لا تقدر طعامك بشكل صحيح، فهذا الاعتقاد يرجع إلي الحرب العالمية الثانية، عندما كان الطعام قليلا وكان شيئا يستحق الاعتناء به.

لم تكن مسألة منع السياح من الأكل في الطرق مصدر قلق لليابان، ففي مدينة فلورنسا الإيطالية يوجد جزء من وسط المدينة يمنع فيه الجلوس على الأرصفة والطرق وعلى أبواب المتاجر والمنازل، لكن الأمر لا يتعلق بالنظافة فقط، ولكنه مكان مزدحم، والأشخاص الذين يجلسون على الأرصفة يجعلون من الصعب على الآخرين التجول بحرية.

وتقع مدينة كاماكورا اليابانية على بعد حوالي 30 كم جنوب غرب يوكوهاما، وتعد موطنًا لبعض المعابد الأكثر شهرة في البلاد، وكذلك للشواطئ الرائعة.