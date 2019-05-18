لقطة طريفة لفتت الأنظار خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية لويزيانا، حيث كان في استقباله حاكم الولاية بيلي نونغيسر، وتعبيرًا عن حبه للرئيس، أظهر الجوارب التي يرتديها أمام عدسات الكاميرات، ليظهر أنها مرسوم عليها دونالد ترامب مصحوبة بشعر أصفر يشبه شعر الرئيس.

أعجب ترامب بالأمر وظل يضحك مع حاكم الولاية، وطلب منه إظهار الجوارب للصحفيين لتصويره، وسرعان ما انتشرت عبر وسائل الإعلام وتداولها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصوله للحكم مطلع عام 2017، وبسبب مواقفه السياسية المثيرة، انتشرت العديد من المنتجات في جميع الدول التي تحمل شكل الرئيس الأمريكي، للسخرية منه أو لغرض المبيعات والمكسب.

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جوارب الرئيس أثارت موجة سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب شكلها ولكن بسبب سعرها المرتفع، الذي يتراوح بين 30 دولار حتى 39 دولار للجورب الواحد، أي ما يعادل 700 جنيه مصري، ولكن عبر بعض الشركات المُقلدة عُرض الشراب بمبلغ 5 دولار فقط أي مايعادل 100 جنيه مصري.

المُنتج في الأصل أمريكي الصنع وتم الترويج له أول مرة عام 2016 خلال فترة الانتخابات الرئاسية ويُباع معه "مشط" صغير للحفاظ على الشعر.

وبعد فوز ترامب وانتشار الفكرة، ظهرت أشكال جديدة لجوارب تحمل صورة أو اسم ترامب، بأسعار مختلفة، فصورة الرئيس فقط تتراوح بين 9 دولار وحتى 20 دولار أي مايقارب 350 جنيه مصري.

وإذا أردت شراء جورب مكتوب عليه اسم الرئيس فقط مصحوب بألوان العلم الأمريكي، يمكنك شرائه بمبلغ يتراوح بين 17 وحتى 25 دولار، أي مايعادل 450 جنيه مصري.