إلغاء احتجاجات مسيرات العودة في قطاع غزة

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية أنها ألغت احتجاجات، اليوم الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي "للتخفيف" عن الفلسطينيين في شهر رمضان.

وقال الهيئة التي تشرف على تنظيم هذه الاحتجاجات في بيان "لا يوجد اليوم أي فعاليات في مخيمات العودة الخمسة (مواقع أقيمت قرب السياج الحدودي مع إسرائيل) للتخفيف عن المواطنين وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجمعة الثانية لشهر رمضان"،بحسب وكالة "سما" الاخباريةالفلسطينية.

وهي المرة الثانية التي تلغي فيها الهيئة احتجاجات مسيرات العودة منذ إنطلاقها في 30 مارس 2018.

وذكرت الهيئة بأن "مسيرات كبيرة جرت الأربعاء الماضي في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة في مخيمات العودة".

وجاء احتجاجات ذكرى النكبة هذا العام بعد أسبوعين من اندلاع أخطر مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل منذ حرب 2014، استشهد خلالها 25 فلسطينيا بينهم تسعة مقاتلين.

كما قتل أربعة إسرائيليين خلال المواجهة التي استمرت يومين قبل التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصر.

يشار إلى أن النكبة مصطلح فلسطيني يتعلق بإقامة دولة إسرائيل في عام 1948 وهجرة عدد كبير من الفلسطينيين.