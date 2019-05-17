أمريكا تفرض عقوبات على قاض وحاكم مكسيكيين لمزاعم بتورطهما في فساد

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على قاض مكسيكي وحاكم مكسيكي سابق لمزاعم بتورطهما في عمليات فساد.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اسم قاضي التحقيق المكسيكي إسيدرو أفيلار جوتيريز، وروبرتو ساندوفال كاستانيدا، الحاكم السابق لولاية ناياريت المكسيكية.

وقالت الوزارة في بيان إن أفيلار جوتيريز تلقى رشاوى من عصابات المخدرات مقابل إصدار أحكام قضائية مرضية لكبار أفرادها.

وقال البيان إن ساندوفال كاستانيدا شارك في "طائفة من أنشطة الفساد" ومن بينها اختلاس أصول الدولة، وتلقي رشاوى من عصابات المخدرات.

وقامت حكومة الولايات المتحدة بتنسيق عملها مع نظيرتها في المكسيك.

وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة شؤون الإرهاب والمعلومات المالية إن "مسؤولين مثل إيسيدرو أفيلار جوتيريز، وروبرتو ساندوفال كاستانيدا يحققون ثراء فاحشا على حساب مواطنيهم".

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديد ستة أفراد مكسيكيين آخرين، وستة كيانات مكسيكية مرتبطة بعصابة "دي خاليسكو نويفا جنراسيون" وهي واحدة من العصابات المذكورة في البيان. والعصابة الأخرى المذكورة هي لوس كوينيس لتجارة المخدرات. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن العصابتين متحالفتان بشكل وثيق.