متحف في ألمانيا يقيم معرضا «عن جوهر التراب»

يقيم متحف في ولاية تورينجن الألمانية معرضا عن موضوع قد لا يثير أي اهتمامات فنية في المعتاد.

المعرض، الذي يحمل عنوان "عن جوهر التراب"، صممه الفنان الألماني فولفجانج شتوكر لمتحف بورج بوسترشتاين شرقي ألمانيا.

ويمكن للزائرين اعتبارا من الأحد القادم رؤية تكونيات عديدة من التراب، مثل تراب زائب في شمع، أو مخلوط بطلاء مائي، أو كلوحة مجردة على ورق.

وأسس شتوكر في منزله بمدينة كولونيا سجلا ألمانيا عن التراب يضم نحو 600 عينة قام بتجميعها منذ عام 2004، من بينها عينات تراب من سور الصين العظيم ودار الأوبرا في سيدني والأهرامات في مصر.

وبحسب بيانات شتوكر، فإن بعض هذه العينات قام بتجميعها بنفسه، بينما أرسل له آخرون البعض الآخر.

وذكر شتوكر أنه راسل عددا كبيرا من المتاحف والساسة والكنائس لطلب إرسال عينات إليه، موضحا أنه تم تلبية معظم طلباته.

وعن شغفه بالتراب قال شتوكر: "التراب هو مادة القوة ببساطة... إنه المختص بتسميد البحار. في التراب ينعكس الضوء. غروب الشمس ما كان ممكنا بدونه. إذا تطرقنا إلى التفاصيل، سنجد أن التراب يحتوي أيضا على الحمض النووي لزائري المتحف".