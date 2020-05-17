متحدث الوزراء: إطالة إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي لتصبح 5 أيام

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر غدا صدور قرار بإطالة أمد إجازة عيد الفطر المبارك لتصبح 5 أيام بدلا من 3 أيام فيما يخص القطاع العام.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «القاهرة الأن» مع الإعلامية لميس الحديدي، وتذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الأحد، أن الإجازة تبدأ أول أيام عيد الفطر المقررة الاحد وفقًا لاستطلاعات الفلك وتنتهي الخميس غير شاملة ليومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له وضع آخر يتم تحديده، متابعًا: «عجلة الاقتصاد لن تتوقف أثناء الحظر المرتقب، والمصانع ستعمل بكامل طاقتها، وأتوبيسات العمال ستستثنى من الحظر المقرر».

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو إغلاق جميع المحال والمولات التجارية، والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدء من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضًا خلال هذه الفترة، وأتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، للحد من حركة المواطنين، سعيًا لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.