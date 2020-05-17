وصول القافلة الثانية لصندوق تحيا مصر تحمل 60 طن مواد غذائية لأهالي مطروح

أكد خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، وصول القافلة الثانية لصندوق تحيا مصر تحمل 60 طن مواد غذائية وتشمل 6 آلاف كرتونة، سيتم توزيعها على الأهالى بالقرى الأكثر احتياجا وقرى "حياة كريمة".

وأعرب المحافظ بالإنابة عن أهالى مطروح شكره لرئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه الدائم لمطروح، وإهدائه القافلة الثانية لصندوق تحيا مصر " نتشارك هنعدى الأزمة " كما أعرب عن شكره لصندوق تحيا مصر وجميع الجميعات والمؤسسات الخيرية المشاركة فى القافلة.

وأوضح المحافظ أن القافلة شملت أيضا بوابة تعقيم وتطهير إلكترونية، لاستخدامها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم إهدائها لمستشفى حميات مطروح .

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى، ورؤساء المدن، بحصر جميع أعداد المستحقين بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المشاركة فى عملية التوزيع.