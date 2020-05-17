إندونيسيا تعاني من زيادة مفرطة في الغاز جراء جائحة كورونا

ذكرت هيئة الرقابة بقطاع النفط والغاز في إندونيسيا اليوم الأحد، إن البلاد أصبح لديها أكثر من 350 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الزائد في مايو، في خضم تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا وعمليات الصيانة للمنشآت.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، ذكرت "إس كيه كيه ميجاس" في بيان إن أمر الحد من الحركة دفع المشترين لوقف عملياتهم، بينما قرر آخرون تنفيذ عمليات صيانة سنوية قبل موعدها المقرر.

وتفاقم تراجع الطلب على الغاز جراء تخفيف الإنتاج في مجالات صناعية ومصانع قبل فترة عيد الفطر.

وقالت "إس كيه كيه ميجاس" إنها ستستمر في التعاون مع مقاولين بشأن تأثير مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وستراجع عقودا على أساس القوة القاهرة من أجل إيجاد حل مفيد لكل الأطراف.

وباع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا في المتوسط 336ر5 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم حتى يوم 15 مايو، بما يعادل 80 بالمئة من المستهدف للعام الجاري عند 670ر6 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

وبلغ متوسط مبيعات الغاز في الفترة بين يناير إلى مايو 715ر5 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.