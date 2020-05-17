هونج كونج تبدأ في توزيع الدعم النقدي لمواجهة تداعيات كورونا في يوليو المقبل

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أعلن وزير مالية هونج كونج بول تشان، اليوم الأحد، أنه سوف يتم توزيع الدعم النقدي على المستحقين في شهر يوليو المقبل.

ويذكر أن الدعم النقدي يأتي ضمن مجموعة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان القول اليوم الأحد إن مستحقي الدعم سوف يحصلون على 10 آلاف دولار هونج كونج (1290 دولار) في منتصف يوليو المقبل، إذا قاموا بالتسجيل الإلكتروني لدى البنوك لإيداع الدعم في حسابتهم الشخصية.

وأضاف أن عملية التسجيل سوف تبدأ في نهاية شهر يونيو المقبل.

وتأتي تعليقات الوزير في الوقت الذي تعاني فيه هونج كونج من الركود بسبب المظاهرات العنيفة المطالبة للديمقراطية التي شهدتها المدينة معظم فترات العام الماضي وتداعيات فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن هونج كونج مازالت تعاني من تحديات اقتصادية وارتفاع معدل البطالة.

وأوضح تشان ان الاستقرار الاجتماعي مازال يعد عاملا مهما. وكانت المدينة قد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة اندلاع المظاهرات المطالبة للديمقراطية مجددا، مما يشير إلى أن هذا الصيف قد يشهد توترات.

وقال تشان "إذا انحسر الوباء، وعاد العنف، ذلك سوف يثبط المستثمرين الأجانب ويضعف تعافي الاقتصاد المحلي".