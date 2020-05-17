«الاقتصاد الرقمى» تطلق مبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع «قطاع الأعمال»

تستهدف شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة اطلاق مبادرة التحول الرقمى لمؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» بهدف اتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وتكامل إجراءات لكل ادارات العمل بالشركة. وأكد ابراهيم العربى رئيس غرفة التجارة بالقاهرة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ان اتاحة تطبيقات «أى بى آر» التى يتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات بين إدارات المؤسسة المختلفة تساعد على مواكبة التطور التكنولوجى وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد كريم غنيم غضو مجلس ادارة الفرقة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا ان مؤسسات الاعمال تعلم اهمية دور انطمة أى ار بى فى تحسين نظم العمل وزيادرة كفاءة الاداء، مشيرا إلى ان الغرفة ستتيح هذه النظم لجميع مؤسسات الاعمال، من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الاحجام والفئات، للاستفادة من تشغيل هذه التطبيقات.



أشار غنيم إلى أن هدفنا هو العمل على دفع مؤسساتنا، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، لتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجياه لدفعها إلى الريادة والقمة من خلال توظيف خبرات الغرفة التجارية، وفريق العمل بها من الخبراء والمتخصصين، لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ أفضل القرارات التى تساعد المؤسسات التجارية على تحقيق أهدافها الربحية وزيادة الإنتاجية.