قال هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تجربة كوبونات السلع الغذائية مستمرة على مدار العام، مؤكدًا أنها فكرة ناجحة من الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف «عبدالمنعم» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن الكوبونات أمر جيد للمستهلك، وتمنحه الأحقية في اختيار السلع التي يريدها، لافتًا إلى أحقية المستهلك في التوجه لأي فرع من فروع شركة الأهرام البالغ عددها 167 فرعًا، أو فروع شركة النيل البالغ عددها 180 فرعًا لصرف الكوبونات.

وأوضح أن هذه الكوبونات تنقسم إلى ثلاث فئات: بقيمة 20 حنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه، متابعًا: «مشروع ناجح وعليه إقبال خاصة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)».

وأوضح أن السحب كبير على هذه الكوبونات، فضلًا عن أنها أفضل من الكارتونة والشنط، مستطردًا: «المستهلك يختار ما يحتاجه من أكثر من 1300 سلعة نوفرها، كما يستطيع الحصول على اللحوم والخضراوات».

وأكد أن الدولة تهتم بتوافر السلع للمواطنين، وتضخ أضعاف السلع لبعث الطمأنينة، مشيرًا إلى إمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع من المخازن بمجرد الإعلان عن نقص إحداها.

ولفت إلى أن جميع أسعار السلع بالمجمعات أقل من السوق الخارجي بنسبة لا تقل عن 25%؛ لإحداث التوازن في السوق الخارجي في السلع، ودفع التجار لخفض الأسعار.

وأكد الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، نجاح تجربة كوبونات السلع الغذائية والتي طرحتها الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حيث تم بيع ما يقرب من 26.375 ألف كوبون خلال الفترة من 23 إبريل حتى 11 مايو 2020، ووصلت مبيعاتها إلى 1.5 مليون جنيه.