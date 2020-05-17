قال المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محور الزمر الذي أثار جدلا في الفترة الماضية بسبب المباني الملاصقة له سيتم الانتهاء من خلال 6 أشهر، مؤكدا إلزام الحكومة بتعويض المتضررين بحسب القيمة التجارية للمباني.

أضاف منصور، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «إم بي ي مصر»، مساء السبت: «المحور دا مهم جدا، وهيوفر ملايين ومليارات كمان لأنه هيوفر بنزين وهيختصر كتير من الحركة في الجيزة، وهيخف الضغط على الطرق ويقلل بنزين وخدمات وحاجات كتيرة جدا».

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعويضات التي سيتم صرفها لأصحاب الوحدات والعمارات المتضررة من إنشاء المحور سيتم أخذها بناء على قيمتها التجارية وليس فرض قيمة تعويضية رمزية لها كما كان الحال في الأزمنة الماضية.

محور الزمر عبارة عن محور يربط بين جنوب وشمال الجيزة، وانتشرت في الفترة الأخيرة صور للمباني التي على جانبي المحور والتي تلاصق المحور ولا يوجد فارق يحمي هذه المباني أو سكانها.