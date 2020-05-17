النرويج تؤكد التزامها بدعم استقرار الأردن

أكدت السفيرة النرويجية في عمان تونه اليش، أن النرويج ملتزمة بدعم الاستقرار في الأردن ومواصلة تقديم الدعم الإنساني، مشددة على أهمية الشراكة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، عن السفيرة اليش قولها، بمناسبة العيد الوطني لبلادها الذي يصادف اليوم، إن "زيادة التعاون التجاري الدولي بين البلدين والابتكار سيكون مفتاحًا لخلق وظائف جديدة وضمان انتعاش اقتصاد البلدين بعد انحسار جائحة كورونا".

وأشارت إلى أن الأردن واجه هذا الوباء بسرعة وفعالية، في وقت كان الأردنيون يبذلون فيه جهودا كبيرة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو لديهم.

ولفتت إلى دور الأردن في دعم اللاجئين وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ما يؤكد أهمية الدعم الدولي المستمر، مؤكدة أن النرويج لاتزال مؤيدا قويا لحل الدولتين المتفاوض عليه في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ومساهما طويل الأمد في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وبينت أن النرويج تسعى إلى المساهمة في السلام والأمن الدوليين من خلال البحث عن شراكات بين الأقاليم وتعزيز الحلول القائمة على الحوار الحقيقي والاستعداد للاستماع والدبلوماسية البراجماتية.

وذكرت أنه بسبب الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد تم إلغاء العروض الاحتفالية بالعيد الوطني، حيث ستكون الاحتفالات مختلفة هذا العام.