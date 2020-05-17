بنجلاديش تصدر تحذيرا للموانئ البحرية مع اقتراب إعصار أمفان

أعلن خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن بنجلاديش وجهت تحذيرا لموانئها البحرية في الوقت الذي تتجه فيه عاصفة إعصارية في خليج البنغال باتجاه الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وقال أفتاب الدين، خبير الأرصاد الجوية إن إعصار أمفان الذي تصاحبه رياح سرعتها 89 إلى 117 كيلومترا في الساعة في نطاق 64 كيلومترا حول مركزه، أصبح على بعد 1230 كيلومترا من ميناء بايرا جنوبي البلاد بحلول بعد ظهر اليوم الأحد.

وأضاف أن العاصفة من المحتمل أن تزيد كثافة وتتحرك نحو الساحل.

وصدرت التعليمات للموانئ البحرية بأن تظل متيقظة. ونصحت نشرة خاصة لهيئة الأرصاد الجوية قوارب الصيد في الخليج بعدم المغامرة بدخول المياه العميقة.

يشار إلى أن العواصف الإعصارية شائعة للغاية في خليج البنغال. وغالبا ما تعبر العواصف ساحل بنجلاديش والهند.

ودمر إعصار قوي الأجزاء الجنوبية الشرقية من بنجلاديش في 29 أبريل 1991، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتشريد الملايين.

وضرب إعصار سيدر، الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 240 كيلومترا في الساعة، الساحل الجنوبي الغربي لبنجلاديش في 15 نوفمبر 2007، وأسفر عن مقتل 3500 شخص.