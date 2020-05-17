رئيس وزراء إيطاليا: يحق لفيات كرايسلر الحصول على قرض مدعوم من الدولة

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس السبت، إنه يحق لشركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر التقدم بطلب للحصول على قرض مدعوم من الدولة على الرغم من أن مقرها الرئيسي خارج البلاد.

وصرح كونتي، في مؤتمر صحفي: "نحن نتحدث عن المصانع الإيطالية التي توظف الكثير من العمال الإيطاليين".

ونقلت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات في عام 2014 مقرها القانوني إلى هولندا ومقرها الضريبي إلى بريطانيا بعد استكمال الاندماج مع نظيرتها الأمريكية كرايسلر في وقت سابق من ذلك العام لتشكيل مجموعة فيات كرايسلر اوتومبيل.

وجاءت تصريحات كونتي في أعقاب تقارير إعلامية محلية تفيد بأن شركة صناعة السيارات تقدمت بطلب للحصول على قروض مدعومة من الدولة تقدر بنحو 6.5 مليار يورو (7 مليارات دولار).

وأكدت الشركة يوم السبت أنها تجري محادثات مع الحكومة الإيطالية "للحصول على ضمان" من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بموجب "مرسوم السيولة" الذي تم سنه مؤخرًا.

وتضررت جميع شركات صناعة السيارات بشدة من الأزمة الصحية، حيث انهارت المبيعات وتوقف التصنيع بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا، وقد كان هذا واضحًا بشكل خاص في إيطاليا، أحد الأسواق الأساسية لفيات كرايسلر.