 رئيس وزراء بولندا: عمال المناجم سيعودون لعملهم مع احتواء الجائحة - بوابة الشروق
الأحد 17 مايو 2020 6:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء بولندا: عمال المناجم سيعودون لعملهم مع احتواء الجائحة

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 6:45 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 6:45 ص

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكى، إن عمال مناجم الفحم البولنديين سيكون باستطاعتهم العودة لعملهم اعتبارا من يوم الاثنين أو الثلاثاء، مشيرا إلى أن الفحوصات المكثفة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ساعدت في احتواء الجائحة في مركز البلاد الصناعي.

وكانت منطقة سيليزيا في جنوب البلاد، قد أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا، حيث أصيب نحو 1600 من عمال المناجم بالفيروس من بين 18184 إصابة في عموم البلاد. وعلى إثر ذلك تم تعليق العمل في أربعة مناجم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مورافسكى للصحفيين اليوم السبت: "الوضع الآن بات تحت السيطرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك