رئيس وزراء بولندا: عمال المناجم سيعودون لعملهم مع احتواء الجائحة

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكى، إن عمال مناجم الفحم البولنديين سيكون باستطاعتهم العودة لعملهم اعتبارا من يوم الاثنين أو الثلاثاء، مشيرا إلى أن الفحوصات المكثفة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ساعدت في احتواء الجائحة في مركز البلاد الصناعي.

وكانت منطقة سيليزيا في جنوب البلاد، قد أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا، حيث أصيب نحو 1600 من عمال المناجم بالفيروس من بين 18184 إصابة في عموم البلاد. وعلى إثر ذلك تم تعليق العمل في أربعة مناجم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مورافسكى للصحفيين اليوم السبت: "الوضع الآن بات تحت السيطرة".