بريطانيا: لقاح ضد كورونا ربما لن يظهر أبدا

رجح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد ربما لن ير النور أبدا، رغم المساعي الدولية الرامية للحصول عليه.

وذكر جونسون، في مقال نشرته اليوم الأحد صحيفة "ميل أون صنداي": "أكدت أننا سنبذل قصارى الجهد بغية إيجاد لقاح، ولا يزال أمامنا طريق طويل نحو هذا الهدف، وعلي القول بصراحة إن اللقاح ربما لن يظهر أبدا، لكننا نقود الحراك الدولي".

وأوضح جونسون أن بعض الدراسات الأكثر بعثا للأمل في سبيل تطوير لقاح ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" تجري في المملكة المتحدة، وأعلن أن حكومة لندن تستثمر بـ93 مليون جنيه استرليني (أكثر من 112 مليون دولار أمريكي) في المركز الجديد لإنتاج وتطوير اللقاحات، قبل 12 شهرا من الموعد المقرر سابقا، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفت جونسون إلى دعم حكومته للدراسات الرامية إلى تطوير علاجات لكورونا بغية مساعدة أكبر عدد من المرضى بالفيروس على التعافي بالكامل.

وتابع جونسون: "رغم هذه المساعي، علينا الاعتراف بأننا سنضطر إلى العيش مع هذا الفيروس لبعض الوقت، ونحتاج إلى إيجاد سبل جديدة للسيطرة عليه".

وذكر جونسون أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال فحص الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض إصابة محتملة ومتابعة اتصالات المرضى.