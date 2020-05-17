 النيابة تطلب التحريات في واقعة العثور على جثة شاب بحوار ترعة بكرداسة - بوابة الشروق
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النيابة تطلب التحريات في واقعة العثور على جثة شاب بحوار ترعة بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى بكر :
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 6:20 ص

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بسرعة تحريات رجال المباحث لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية، بجوار ترعة بمركز كرداسة بالجيزة.

وتلقى قسم شرطة كرداسة إشارة تفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار إحدى الترع بكرداسة وانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة الى محل الواقعة وتبين ان الجثة لشاب مجهول الهوية، لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية، وبها آثار كدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.


وحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة الى المستشفى تحت تصرف النيابة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة، وتباشر النيابة التحقيقات.


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