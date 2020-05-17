قال محمد عبدالسميع، أمين الفتاوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور في الأعياد جائزة، مشيرًا إلى أن تخصيص اليوم الأول للترحيب والتهنئة، وتأجيل زيارة القبور لثاني أيام العيد من المستحبات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الدنيا بخير»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن من تعود على زيارة القبور خلال اليوم الأول في العيد فلا إثم عليه، قائلًا إن الهدف من زيارة القبور هو العظة والعبرة.

واستشهد بالحديث النبوي: «إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور»، متابعًا: «عند زيارة الأحباب أتذكر أنهم كانوا معنا وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى وعما قريب سأصل إليهم، ما يستوجب أن أقوم بالعمل الصالح حتى أُقبِل على الله بما يرفعني عنده درجات».