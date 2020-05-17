بابا الفاتيكان يدعو إلى توخي الحذر واتباع القواعد الصحية أثناء العبادة

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، في بيان اليوم الأحد، المصلين إلى ضرورة الاهتمام واتباع اللوائح لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد أثناء المشاركة في الصلوات والطقوس الدينية.

وقال إن القداديس الكبيرة والطقوس الدينية بدأت في بعض الدول، بينما تدرس دول أخرى تلك الخطوة. وأضاف: "من فضلكم دعونا نتبع الإرشادات التي تلقيناها لحماية صحة كل فرد والشعب".

وفي إيطاليا، ربما يتم بدء إقامة القداديس والطقوس الدينية اعتبارا من الاثنين، وسط نصائح للشعب باتباع قواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

ويتأهب البابا لرئاسة قداس في كنيسة القديس بطرس غدا الاثنين تكريما للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي يوافق عيد ميلاده المئة غدا 18 مايو. ومع ذلك، سيقام القداس خلف أبواب مغلقة بحضور عدد قليل من القساوسة.

وتم إغلاق ساحة القديس بطرس وكنيسة القديس بطرس منذ تفشي الجائحة في مطلع مارس.