رئيس تنزانيا يفصل مسؤولا كبيرا بوزارة الصحة في ظل انتقادات لكيفية التعامل مع كورونا

أعلن رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، فصل نائب وزير الصحة، في ظل انتقادات لكيفية تعامل الحكومة مع فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فاستيني ندوجوليلي خامس مسؤول بوزارة الصحة يتم عزله من منصبه منذ الشهر الماضي. ولم يتم تقديم سبب للفصل.

وكان ندوجوليلي قد عارض مؤخرا نصائح حكومية، حيث حذر من استخدام علاج بالبخار لمنع الإصابة بفيروس كورونا أو العلاج منه، وهو العلاج الذي طرحه ماجوفولي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حذرت في 13 مايو الجاري من أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة في تنزانيا، التي أوقفت الاعلان عن بيانات الإصابات، وقد أغلقت كل من زامبيا وكينيا حدودهما مع تنزانيا.

وقد توقفت الحكومة عن إصدار بيانات الإصابة بفيروس كورونا منذ 29 أبريل الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن تنزانيا سجلت 509 حالات إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.