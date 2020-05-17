متحدث مجلس الوزراء: أجلنا تطبيق غرامة على عدم ارتداء كمامة إلى بعد عيد الفطر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أجلت تطبيق غرامة على عدم ارتداء كمامة إلى بعد عيد الفطر، وذلك بعدما تم التنسيق مع بعض المصانع لإنتاج كمامة بقيمة 5 جنيهات يمكن استخدامها أكثر من مرة.

وأوضح سعد، في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى، مساء اليوم الأحد، أن فور إصدار مجلس الوزراء قرارا بالإلزام بارتداء الكمامة من لا يرتدي الكمامة في مترو الأنفاق سيتم تغريمه، من يذهب إلى مؤسسات حكومية أو محاكم لن يتم السماح له بالدخول أو إنهاء الإجراءات التي يريد إنهائها دون ارتداء الكمامة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: «أخذنا الإجراءات الطبية المعتمدة عالمية والمطبقة في المؤسسات والدول المتقدمة لتطبيقها في المصانع التي تصنع الكمامات القماش الآن، وربما تكون أكثر فعالية من الكمامات التي توجد في السوق وتستخدم لساعات ويتم إلقائها بعد ذلك».