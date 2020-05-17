نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال: منح الأولوية للشركات الوطنية فى المشروعات القومية أصبح ضرورة



طالب أحمد سرحان نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة اكسيل بضرورة الاستعانة بالشركات المصرية الوطنية ــ العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ــ فى تنفيذ المشاريع القومية للدولة لتحقيق استمرارية المشروعات وزيادة تنافسية الشركات المحلية.

واوضح سرحان فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن إعطاء الدولة الأولوية للشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية يعود إلى أنها الأكثر تحملا للتقلبات العالمية وتوفر سعرا منافسا وبالتالى تضمن استمرارية عمل المشروعات.

وشدد على أهمية إعطاء الدولة الثقة للشركات الوطنية المصرية فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتحفيزها لتكون مستعدة جيدا لفترة ما بعد أزمة كورونا والاعتماد عليها وإعطائها الفرصة فى تطوير المؤسسات وأنظمة العمل الحكومى لتوفير بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص فى تسهيل التعاملات المالية الإلكترونية وأنظمة الدفع والتحصيل الالكترونية وتقديم الخدمات فى الصناعة والتجارة والاستثمار.

وقال سرحان إن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة فى تهيئة البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف «سرحان» أن وزارتى المالية والتعليم من أهم الوزارات التى اتخذت خطوات جيدة فى عمليات التحول الرقمى تمكنها الآن من الاستفادة من حجم الاستثمار الضخمة فى القطاع، مؤكدا فى الوقت نفسه أن العديد من القطاعات يجب أن تتحرك سريعا لمواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات إلكترونيا.

وأكد أن البنية التحتية فى قطاع التكنولوجيا فى مصر نجحت فى اختبارات إتاحة العمل والتعليم عن بعد، وتغلبت على التحديات التى فرضتها أزمة كورونا فى استمرار العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال نائب رئيس اللجنة إن التحول الرقمى لخدمات الشهر العقارى من أهم المشروعات القومية الدولة فى الوقت الحالى ويمثل تحديا كبيرا للشركات نتيحة لتعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة واختلاف طبيعة عمل مكاتب الشهر العقارى، مشيدا باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بميكنة خدمات الشهر العقارى ومتابعته للإسراع فى التحول الرقمى لجميع خدمات مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

وأكد أن ميكنة مكاتب الشهر العقارى لابد أن تبنى على ميكنة فكر ووضع القواعد والضوابط اللازمة لضمان سير العمل بسهولة ومرونة من خلال توحيد الإجراءات ورقمنة المستندات الورقية لجميع مكاتب الشهر العقارى وأن تكون قواعد الخدمة محددة للطرفين من جانب الموظف والعميل لمنع احتكاك المواطنين بالموظفين بما يساهم فى الإسراع فى تقديم الخدمات ومنع الفساد والحد من البيروقراطية.

واشار إلى ان البنك المركزى المصرى سعى بقوة لتشجيع البنوك نحو التحول الرقمى خاصة فى ظل أزمة كورونا التى أظهرت مدى أهمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى تقديم جميع الخدمات إلكترونيا لمنع تكدس المواطنين وتسهيل الإجراءات.

واضاف: لا يمكن أن نغفل عن الدور الرائد الذى قام به قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى التعامل مع التحديات الراهنة لأزمة فيروس كورونا، مضيفا أن الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية فى الوقت الراهن أصبحت من أهم الآليات لتحسين مستوى الخدمات وسرعة انجاز الأعمال والخدمات عبر مشاريع التحول الرقمى والرقمنة وميكنة الإجراءات.

وأشار «سرحان» إلى دور قطاع الاتصالات فى تسهيل العديد من الأمور الحياتية فى العالم فى الأزمة الحالية على مستوى الشركات فى جميع القطاعات والمؤسسات وتقديم الخدمات.