فولكس فاجن تستأنف الإنتاج في مصنع سيارات ثان بالأرجنتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن فرع شركة فولكس فاجن الألمانية في الارجنتين أن الشركة ستستأنف الإنتاج في موقعها الثاني في الأرجنتين.

وسيبدأ تشغيل المصنع في جنرال باتشيكو، بالقرب من بوينس آيرس، بشكل متدرج اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقالت الشركة إنه سيتم قياس درجات حرارة العمال بانتظام، كما سيتعين عليهم ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة 1.5 متر عن بعضهم البعض.

وأضافت الشركة أن لديها تجربة إيجابية مع مثل هذه الإجراءات في الموقع الأرجنتيني الآخر في قرطبة، حيث تم استئناف الإنتاج في نهاية أبريل.

وكانت فولكس فاجن قد أغلقت عملياتها في الأرجنتين والعديد من الدول الأخرى بسبب إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي المكسيك، مقر أحد أكبر مواقع تصنيع فولكس فاجن في منطقة أمريكا اللاتينية، سيمكن قريبا تشغيل خطوط إنتاج السيارات مرة أخرى.

وأعلنت الحكومة المكسيكية يوم الأربعاء الماضي أنه سيتم إضافة تصنيع السيارات وقطع الغيار إلى قائمة الصناعات الأساسية.

وفي ألمانيا، استأنفت فولكس فاجن عملياتها لتغلق بعضها مرة أخرى بسبب تراجع المبيعات خلال الأزمة.