استطلاع: معظم التايلانديين يؤيدون إلغاء مرسوم الطوارئ المتعلق بكورونا

يرغب معظم التايلانديين في رفع مرسوم الطوارئ الآن بعد أن تحسن الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا كثيرا، لكن أغلبية من التايلانديين أيضا يؤيدون استمرار حظر التجوال وإغلاق الحانات، وفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية (نيدا بول).

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 13 مايو وشمل 1259 شخصًا من سن 18 عامًا فأكثر من مختلف المستويات التعليمية والمهنية بأنحاء البلاد لقياس آرائهم بشأن اقتراح رفع المرسوم التنفيذي للإدارة في حالات الطوارئ.

وقال معظم من شملهم الاستطلاع (74ر57%) إنهم يريدون رفع مرسوم الطوارئ، مبررين ذلك بأن وضع كورونا قد تحسن كثيرا، ما يسمح للناس من مختلف المهن باستئناف العمل.

وأعرب 15ر15% عن معارضتهم بشكل معتدل لرفع المرسوم، بينما عارضه 74ر25% بشدة، قائلين إنهم يريدون التأكد من أنه لن تكون هناك موجة ثانية من تفشي كورونا.

وحول مقترح برفع حظر التجوال المفروض من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، قال 22ر41% ممن شملهم الاستطلاع إن حظر التجوال يجب أن يبقى ساريا حتى تتم السيطرة على وباء كورونا بنسبة 100%.

بينما قال 68ر33% إنه يجب رفع حظر التجوال للسماح للعاملين الليليين بالعودة إلى العمل.

وقال 99ر23% إنه يجب تعديل فترة حظر التجول لصالح من يعملون في وقت متأخر من الليل.

وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي السماح للحانات ومحلات الخمور بفتح أبوابها الآن، قالت غالبية عظمى تبلغ 87ر78%: "لا"، موضحين إنه ذلك يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من الوباء.

وأجاب نحو 18% بـ"نعم"، مبررين ذلك بأن تلك الأماكن كانت مغلقة منذ فترة طويلة وأن العاملين بها عاطلين.

وسجلت تايلاند 3 حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليصل إجمالي الحالات بها إلى 3028 حالة. ولم تسجل وفيات إضافية.

وقال تاويسيلب فيزانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كورونا إن الحالات الثلاث الجديدة هي لطلاب تايلانديين عادوا من الخارج في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسجلت تايلاند إجمالي 56 حالة وفاة، ولايزال 116 مريضا فقط يتلقون العلاج.