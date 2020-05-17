رئيس الوزراء الإيطالي: المنحنى الوبائي لكورونا قد يرتفع مرة أخرى

• عودة المسارح والأنشطة الرياضية تدريجيًا.. والسلطات تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ مارس

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس السبت، أن بلاده جاهزة لمواجهة المرحلة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بكل ثقة ومسئولية، مشيرا إلى أن المنحنى الوبائي للفيروس قد يرتفع مرة أخرى.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي بقصر كيجي (مقر الحكومة) لإعلان تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا لاستئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود: «إجراءات المرحلة الأولى أسفرت عن النتائج المتوقعة، بحيث يمكننا البدء مرة أخرى بثقة وشعور بالمسئولية»، وفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

وأضاف كونتي: «نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى.. وستكون عمليات الإغلاق الجديدة ممكنة».

وذكر كونتي أن بلاده أقدمت على مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام ابتداء من الأسبوع الحالى مع تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس لأدنى مستوى له منذ 9 مارس.

وتابع كونتي أن منطقة لومبارديا (شمال)، الأكثر تضررا بالفيروس، يمكن أن تقوم بإجراء تقييم مسئول عما إذا كان ينبغي إعادة الفتح، موضحا أن الحكومة يمكن أن تتدخل في حالة انتشار العدوى مرة أخرى.

وأشار كونتي إلى أنه على علم بأن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 55 مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة، لن تكون حلا لجميع المشكلات الحالية.

في غضون ذلك، قال كونتي إن الألعاب الرياضية وأحواض السباحة والمراكز الرياضية ستفتح أبوابها في 25 مايو مع اتباع بروتوكولات السلامة، موضحا أنه هناك حاجة إلى المزيد من النقاط المحددة لإعادة تشغيل دوري كرة القدم من الدرجة الأولى.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن المسارح وقاعات السينما ستستأنف نشاطها انطلاقا من 15 يونيو. كما أكد أن حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد الأوروبي ستعود انطلاقا من 3 يونيو، مشددا على أن إيطاليا لن تطبق فترة عزل على الأشخاص القادمين إلى أراضيها.

إلى ذلك، سجلت السلطات الإيطالية أدنى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا منذ 9 مارس الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات كورونا تراجع إلى 153 حالة، أمس، مقابل 242 وفاة في اليوم السابق، في أدنى حصيلة منذ 9 من مارس.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة أمس مقابل 789 في اليوم السابق.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير، وصل إلى 31763 شخصا، وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.