محافـظ المنوفية: توريد 117 ألف طن قمح

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم توريد 117 ألفًا و 808 أطنان قمح للشون والصوامع بمراكز المحافظة، وذلك منذ بداية موسم الحصاد لهذا العام وحتى الآن وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ -في تصريح اليوم، إن ما تم توريده اليوم ألفان و 343 طنًا، مشيراً إلى أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف، مضيفا أن مواقع تخزين الأقماح بنطاق المحافظة شملت 6 صوامع و 4 قطاعات عامة و2 قطاع خاص و7 هناجر معدنية، وكذا 2 شونة أسمنتية بشبين الكوم وبركة السبع، فضلاً عن استبعاد الشون الترابية حفاظاً على المحصول من العوامل الجوية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى.