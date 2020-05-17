النرويج تحتفل بيوم الدستور بدون استعراضات للأطفال

شارك آلاف النرويجيين - الكثير منهم عبر الإنترنت والبعض الآخر في الحدائق والشرفات والمنازل - في غناء النشيد الوطني اليوم الأحد للاحتفال بيوم الدستور، وسط أزمة وباء كورونا.

وفي أوسلو، ظهر الملك هارالد والملكة سونيا وولي العهد هاكون وقرينته الأميرة ميت ماريت وأبنيهما إنجريد أيكساندرا وسفير ماجنوس في الشرفة الرئيسية للقصر الملكي للمشاركة في أداء النشيد.

وسبق أداء النشيد تحية إطلاق 21 طلقة نارية في الساعة الواحدة مساء (1100 بتوقيت جرينتش) من المدفعية في أنحاء البلاد.

ومن التقليدي أن يسير الآلاف من أطفال المدارس والفرق الموسيقية أمام القصر الملكي في استعراض للاحتفال بهذا اليوم. وبسبب الوباء، تم إلغاء استعراضات الأطفال - التي تم تنظيمها لأول مرة في عام 1906 - في جميع أنحاء النرويج.

لكن فرقة الحرس الملكي أدت استعراضها أمام القصر، وكان بعض أطفال المدارس حاضرين أيضا.

وبعد ذلك، غادر أفراد العائلة المالكة القصر في سيارتين مكشوفتين للتجول في أوسلو، ملوحين لصفوف المحتفلين الذين أطلقوا الهتافات.

وشملت الجولة التوقف لمدة قصيرة عند مستشفى جامعة أوسلو، مستشفى أوليفال، حيث يتم علاج مرضى فيروس كورونا.

ويتم الاحتفال في 17 مايو بتوقيع أول دستور للنرويج عام 1814، ونهاية أكثر من 400 سنة من الحكم الدنماركي. ومع ذلك، فإن السلطات في ذلك الوقت لم تقبل الاستقلال النرويجي الكامل، وفي نوفمبر 1814 شكلت النرويج والسويد اتحادا فضفاضا تم حله في عام 1905.