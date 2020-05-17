جهاز 15 مايو: بدء رصف طرق «الإسكان الاجتماعي 1» بمنطقة الـ290 فدانا

أعلن المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، البدء في أعمال رصف الطرق لمشروع "الإسكان الاجتماعي 1" بمنطقة الـ290 فدانا، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء المرافق وأعمال الرصف بالمنطقة رقم "2".

وقال همام، إن جهاز مدينة 15 مايو يهدف إلى إنجاز الخطة الموضوعة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بمناطق أراضي ووحدات "الإسكان الاجتماعي"، وتسليمها للفائزين بها في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.