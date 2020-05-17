الإمارات وكولومبيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية

بحثت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي مع كارمن فلاسكويز وزيرة الثقافة الكولومبية فرص التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنمية التعاون في المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" ودعم التراث الثقافي بين البلدين.

وأوضحت الكعبي - خلال الاجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات منذ بداية أزمة فيروس "كورونا"، والجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار عجلة الحياة، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبالتعاون مع مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية أجرت مسحا وطنيا للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الإبداعي، بهدف وضع البرامج والسياسات المناسبة التي تسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الشركات الإبداعية.

وأشارت الكعبي إلى رغبة الإمارات في استكشاف أوجه التعاون في الاقتصاد الإبداعي، وتأسيس منصات ومبادرات مشتركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في هذه القطاعات الواعدة.

واستعرض الجانبان أوجه تبادل الخبرات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والاستفادة من مبادرة "الاقتصاد البرتقالي" التي تمثل إحدى أهم المبادرات التي تعمل بها الحكومة الكولومبية وتقوم على دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مخرجاتها في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مسار العلاقات الثقافية والإبداعية بما يخدم جهود التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الجانبين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول إيجاد طرق ملموسة لتنويع التعاون في مجالات الآثار والفنون، والصناعات الثقافية والإبداعية.

ومن جهتها، وجهت الوزيرة الكولومبية الشكر إلى الإمارات حكومة وشعبا على المساعدات الطبية والإنسانية التي قدمتها إلى كولومبيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما دعت وزير الثقافة الإماراتية لحضور قمة الاقتصاد البرتقالي التي تعقد عن بعد في نوفمبر القادم.