وزير الصحة اللبناني: أصبح لدينا مناعة صحية ضد كورونا

أكد وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن اليوم الاحد أن اللبنانيين أصبح لديهم مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" على موقعها اليوم عن حسن قوله، خلال جولة تفقدية، إن "فيروس كورونا ضج العالم أجمع ودحر إقتصاد الدول الكبرى لكن نحن رفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس".

ودعا الى "إرتداء الكمامة في كل الأوقات"، مشيراً الى أنه "إذا أصبح لدينا مناعة تدريجية على فيروس كورونا فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة".

واعتبر أنه "لا يمكننا الانتقال من الاقفال إلى الحياة الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية وهي التي نعيشها حاليا".

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان أمس السبت ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 902 حالة.

وكان لبنان فرض منذ مساء الأربعاء الماضي إغلاقا كاملا لمدة أربعة أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.