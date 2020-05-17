بيليفيلد يهدر نقطتين أمام أوزنابروك في دوري الدرجة الثانية الألماني

أهدر أرمينيا بيليفيلد متصدر دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه أوزنابروك 1 / 1 اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

كذلك تعادل هامبورج مع مضيفه فيورث 2 / 2 بينما تلقى شتوتجارت صدمة بالهزيمة أمام فيهين فيسبادن 1 / 2 كما خسر نورنبرج أمام مضيفه سانت باولي صفر / 1 .

وبعد توقف منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف أذار/مارس الماضي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جرى استئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من أمس السبت.