 بيليفيلد يهدر نقطتين أمام أوزنابروك في دوري الدرجة الثانية الألماني - بوابة الشروق
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بيليفيلد يهدر نقطتين أمام أوزنابروك في دوري الدرجة الثانية الألماني

د ب أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 3:54 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 4:00 م

أهدر أرمينيا بيليفيلد متصدر دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه أوزنابروك 1 / 1 اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

كذلك تعادل هامبورج مع مضيفه فيورث 2 / 2 بينما تلقى شتوتجارت صدمة بالهزيمة أمام فيهين فيسبادن 1 / 2 كما خسر نورنبرج أمام مضيفه سانت باولي صفر / 1 .

وبعد توقف منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف أذار/مارس الماضي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جرى استئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من أمس السبت.


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