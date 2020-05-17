أعلن الإعلامي خالد أبو بكر عن تواصل برنامج «كل يوم» الذي يقدمه على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، مع وزارة التربية والتعليم لتوصيل شكاوى طلاب الثانوية العامة.

أضاف أبوبكر: «أجريت اتصالا مع وزير التربية والتعليم النهارده والراجل كان متفهم لكل الشكاوى اللي حملها لي الأهالي والطلاب، النهارده هنرسل كل الشكاوى، تأكدوا إنها هتصل وزير التعليم وستعرض على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء غدا».

وتفاعل الطلاب وأولياء الأمور مع دعوة أبوبكر لعرض وجهات النظر والآراء المختلفة، وتعهد مقدم برنامج «كل يوم» بإيصال شكاوى وآراء أولياء الأمور والطلاب إلى وزير التعليم ومجلس الوزراء.

وطالب عدد من أولياء الأمور، خلال مداخلات بالبرنامج، بعدم تأجيل الامتحانات في كل الأحوال لبذل أبنائهم مجهودا خلال العام من أجل هذه الامتحانات، بالإضافة إلى تأمين أبنائهم باعتماد التباعد الاجتماعي وإجراءات تعقيم الأماكن والأفراد قبل دخول لجان الامتحان.