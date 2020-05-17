«تطوير مصر»: وفرنا كل المستلزمات والمتطلبات الطبية التي يحتاجها «قصر العيني»

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة «تطوير مصر»، إن الشركة خلال الفترة الماضية ساعدت الحكومة في الكثير من الجوانب، أبرزها إمداد مستشفى قصر العيني بالمستلزمات الوقائية والمتطلبات الطبية غير المتوفرة بالمستشفى.

أضاف شلبي، في مداخلة ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت: «زودنا مستشفيات العزل بمعدات مهمة مثل أجهزة التنفس، وبالمشاركة مع مؤسسة أهل مصر تكفلنا بكل مستلزمات مستشفى قصر العيني الناقصة، وتعاونا مع بعض الشباب لتوفير وجبات طعام يومية للمستشفى والمرضى والمستلزمات الوقائية والملابس».

كما أشار إلى مبادرة جاءت من هيئة الموارد البشرية بالشركة على التبرع بجزء من مرتبات العاملين في "تطوير مصر" للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا الحالية.

تابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة «تطوير مصر»: «دا طبعا بالإضافة إلى الوقوف إلى جانب مصر ومساندة الحكومة واجب على شركة تطوير مصر وكل شركات القطاع الخاص، ولاحظنا إن بعض الأهالي هُدمت منازلهم في محافظة المنيا بسبب السيول، فقمنا ببناء هذه المنازل وتوصيل المياه والكهرباء ومقومات الحياة وإيصال المساعدات».





