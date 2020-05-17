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لا تمديد لحالة الطوارئ بسبب كورونا في استونيا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 12:32 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 12:32 م

أعلنت حكومة استونيا أن حالة الطوارئ، التي تم فرضها في البلاد لمحاربة تفشي فيروس كورونا لن يتم تمديدها بعد منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).

وسيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تم فرضها خلال حالة الطوارئ، التي بدأت في منتصف مارس الماضي، بشكل تدريجي ووضع أساس قانوني جديد.

وقال رئيس الوزراء، يوري راتاس أمس السبت "يعني ذلك أن حالة الطوارئ ستنتهي، لكن بعض القيود ستبقي سارية. هذا أمر مهم لتفادي تفش جديد للمرض"

وتباطأ انتشار الفيروس في استونيا، حيث بلغت حالات الإصابة المؤكدة 1770 وحالات الوفاة 63 .

وكانت السلطات قد اتخذت إجراءات صارمة لمحاربة الفيروس بعد وقت قصير من تسجيل أول حالات إصابة. وتم رفع بعض الإجراءات في نهاية أبريل الماضي.

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